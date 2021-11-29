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Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:35 Son Güncelleme: 29.11.2021 15:50

Uyuştucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uyuştucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Denizli narkotik polisi tarafından takibe alınan uyuşturucu tacirleri il sınırında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde istihbari bilgi aldı.

Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler şüpheli şahısların kullandığı ticari aracı tespit etti. Tespit üzerine takibe alınan araç, il sınırına girdiği anda durduruldu. Narkotik polisleri araca düzenledikleri operasyonda, aracın tavan kısmında zulalanmış çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Ayrıca araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca 4 şahıstan 3'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuştucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
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