Uyuşturucu ağına dev operasyon

İstanbul'da kriptolu haberleşme programı kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 5 ayrı suç örgütü deşifre edildi. Özel olarak hazırlanan, mikrofon, kamera ve GPS'i kapalı telefonlarla iletişim kuran örgütlerin, tonlarca uyuşturucuyu farklı ülkelere sevk ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgütlerin yazışmalarının çözümlenmesiyle hem sevkiyat trafiği hem de örgüt yapılanması tüm detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı belirlendi. 120 şüpheliye operasyon düzenlendi, 56 şüpheli için de kırmızı bülten çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tespit ettiği örgütlerden öne çıkan bilgiler şöyle:30 sevkiyat, 7 tonun üzerinde uyuşturucu. 8 üye yurt dışında, 12'si cezaevinde, 35'i Türkiye'de.22 sevkiyat, 5 tondan fazla uyuşturucu. 30 üye yurt dışında, 37'si cezaevinde, 63'ü Türkiye'de.: 4 sevkiyat, 600 kg üzeri uyuşturucu. 3 üye yurt dışında, 1'i cezaevinde, 5'i Türkiye'de.6 sevkiyat, 1 tonun üzerinde uyuşturucu. 4 üye yurt dışında, 4'ü cezaevinde, 11'i Türkiye'de.20 sevkiyat, 11 tonun üzerinde uyuşturucu. 11 üye yurt dışında, 1'i cezaevinde, 6'sı Türkiye'de.Soruşturma kapsamında 232 kişi ve şirkete ait tüm banka ve kripto varlıklarına, 636 taşınmaza, 168 araca, 1 kuru yük gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konuldu. Uyuşturucu gelirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen Fehmi Karcı ve ailesine ait Daimond Group Emlak ve Danışmanlık ve Karcı Ticaret şirketlerine kayyum atandı.