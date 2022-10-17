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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Uyuşturucu aile faciası getirdi

Kocaeli’nde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu kullanan baba ile uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu aile faciası getirdi
Kocaeli'de uyuşturucu aile faciasına yol açtı. Evinde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan İbrahim Kansuz (34) ile uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz hayatını kaybetti. Eşi Songül Kansuz ise yoğun bakıma alındı.
Acı olay, önceki gece saatlerinde Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kansuz, evde kova yöntemiyle hazırladığı düzenekle sentetik uyuşturucu metemetamin ve bonzai kullandı. Ancak, İbrahim Kansuz'un kurduğu düzenekten ev yayılan uyuşturucu, eşi Songül Kansuz ve kızları Eylül Mina Kansuz'u da etkiledi. Bu esnada aileye ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



BABA İLE KIZI ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, içeri girdiklerinde Kansuz çiftini ve 4 yaşındaki kızlarını hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki Eylül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Songül Kansuz ise yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde İbrahim Kansuz'un düzenek kurarak uyuşturucu kullandığı ve kızının da uyuşturucunun dumanından etkilendiği belirlendi.

ANNE YOĞUN BAKIMDA
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen ve buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Songül Kansuz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Songül Kansuz'un olay günü uyuşturucu mu kullandığı yoksa uyuşturucunun dumanından mı etkilendiği yapılan incelemenin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan Kansuz çiftinin bir çocuklarının daha bulunduğu ve olay esnasında akrabasında olduğu öğrenildi.

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Uyuşturucu aile faciası getirdi
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