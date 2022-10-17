Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi





Songül Kansuz'un olay günü uyuşturucu mu kullandığı yoksa uyuşturucunun dumanından mı etkilendiği yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan Kansuz çiftinin bir çocuklarının daha bulunduğu ve olay esnasında akrabasında olduğu öğrenildi.