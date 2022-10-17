Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi

Acı olay, önceki gece saatlerinde Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kansuz, evde kova yöntemiyle hazırladığı düzenekle sentetik uyuşturucu metemetamin ve bonzai kullandı.
Ancak, İbrahim Kansuz'un kurduğu düzenekten ev yayılan uyuşturucu, eşi Songül Kansuz ve kızları Eylül Mina Kansuz'u da etkiledi. Bu esnada aileye ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yapılan kontrollerde İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki Eylül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Songül Kansuz ise yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından yapılan incelemelerde İbrahim Kansuz'un düzenek kurarak uyuşturucu kullandığı ve kızının da uyuşturucunun dumanından etkilendiği belirlendi.
ANNE YOĞUN BAKIMDA
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen ve buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Songül Kansuz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.