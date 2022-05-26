‘Uyuşturucu aldım limon tuzu çıktı!’

BURSA'NIN Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullanan H.Ç., metanfetamin diye tabir edilen bir maddeyi, uyuşturucu ticareti yapan Ç.K.Y.'dan aldı. Aldığı maddenin limon tuzu olduğunu anlayan H.Ç. savcılığa şikâyetçi oldu. Bir buçuk yıl uyuşturucu kullandığını, üç ay önce de kullanmayı bıraktığını iddia eden H.Ç., satıcıya 200 TL verdiğini ve maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi. Konu ile alakalı savcılığa giden H.Ç.'ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı ile alakalı da arama kararı çıkarıldı. İHA