Haberler Yaşam Haberleri ‘Uyuşturucu aldım limon tuzu çıktı!’
Giriş Tarihi: 27.5.2022

‘Uyuşturucu aldım limon tuzu çıktı!’

‘Uyuşturucu aldım limon tuzu çıktı!’
BURSA'NIN Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullanan H.Ç., metanfetamin diye tabir edilen bir maddeyi, uyuşturucu ticareti yapan Ç.K.Y.'dan aldı. Aldığı maddenin limon tuzu olduğunu anlayan H.Ç. savcılığa şikâyetçi oldu. Bir buçuk yıl uyuşturucu kullandığını, üç ay önce de kullanmayı bıraktığını iddia eden H.Ç., satıcıya 200 TL verdiğini ve maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi. Konu ile alakalı savcılığa giden H.Ç.'ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı ile alakalı da arama kararı çıkarıldı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu? LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI VERİLER!
Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama
MGK'den operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?
FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Altın, petrol, kripto para! Piyasaların gözü Haziran 2022 FED faiz kararında...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Uyuşturucu aldım limon tuzu çıktı!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA