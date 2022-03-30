Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şüpheli jandarmadan kaçamadı
Giriş Tarihi: 30.3.2022 12:00 Son Güncelleme: 30.3.2022 12:19

Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şüpheli jandarmadan kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde satın almak için yayla evlerine girerek hırsızlık yapan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alanya'nın Gedevet Yaylası'nda farklı zamanlarda 13 farklı evden televizyon, tarihi eşya, av tüfeği, alkol, fındık ve hırdavat malzemeleri çalınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve JASAT hareket geçti.

Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelisinin 12 ayrı suçtan kaydı bulunan E.T.(23) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi Çamlıca Mahallesinde ormanlık alanda çalıntı motosikletle kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin karakolda verdiği ifadesinde 'Uyuşturucu madde almak için hırsızlık yaptığını' itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheli sabah saatlerinde karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şüpheli jandarmadan kaçamadı
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