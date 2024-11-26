Uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ’ın katlettiği eşi, oğlu ve kayınvalidesi toprağa verildi

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ tarafından katledilen eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu, Beykoz Paşamandıra'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ, İstanbul Büyükçekmece Gölü'nün kenarına pikniğe götürdüğü eşi Sevim ile 10 yaşındaki oğlu Arsal ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu tabancayla ateş ederek öldürdü.

ÖNCE EŞİ VE OĞLUNU ARDINDAN ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Cenazeleri olay yerinde bırakan Aladağ, sonrasında kendi annesi Necmiye ile babası Muhammet Aladağ'ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ'ı yaraladı. Avcılar'a Mehmet Salih Özsökük'ün kuaförüne giden Bahtiyar Aladağ, burada da Özsökük'ü öldürüp eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu ağır yaraladı. Katliamına devam eden cani, Esenyurt'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi öldürüp aynı silahla araç içinde intihar etti. 7 kişinin öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Buket Aladağ ile Gökhan Soylu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZELER BEYKOZ'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Büyükçekmece'deki olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. 3 kişinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Beykoz Paşamandıra Mahallesi'ndeki Değirmendere Cami'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına ailenin yakınları, komşuları ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan katıldı.