Uyuşturucu bağımlısı dayı, yeğenini bıçakladı

İstanbul Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan ve tedavi gören Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Bir gün sonra 16 Kasım'da Ufuk D.'nin iddiaya göre krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı. Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan dayı Ufuk D.'yi polis saklandığı evde olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.