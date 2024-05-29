Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı

Korkunç olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Y., uyuşturucu parası istediği anne ve babasından ret cevabı aldı. Bu cevap üzerine cinnet getiren cani evlat tartışma çıkardı ve tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Ağır yaralanan anne ve baba kanlar içerisinde yere yığıldı. Ardından cani evlat, aynı tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi.Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Y. çiftinin kızı 13 yaşındaki A.D.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D.Y., polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Y.'nin yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan Kamil Y.'nin ise ağır yaralandığı tespit edildi.Y. çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kız çocuğu A.D.Y.'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Cenazelerin Torbalı Merkez Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Dayı Emin Yıldız yaptığı açıklamada, kardeşi Sevilay Y.'nin oğlunu 2-3 defa emniyete şikâyet ettiğini, Kamil Y.'nin bu sebeple ceza aldığını ve denetimli serbestlikten yararlandığını aktardı.