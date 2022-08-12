Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı! Tartıştığı babasını öldürdü

Olay, gece 00.30 saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 suçtan kaydı olan C.Ö. (31), babası İbrahim Ö. ile uyuşturucu kullanmaktan dolayı aralarında tartışma çıktı. Komşularından yardım istemek için dışarıya çıkan anne eve döndüğünde eşi İbrahim Ö.'yü ve oğlu C.Ö'yü bıçak ve yabancı cisimle vurulmuş halde yerde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 61 yaşındaki İbrahim Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPTA İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavisi devam eden C.Ö. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan şahıs ve ölen babası hakkında, 2019 yılında da aralarında çıkan kavga nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi.