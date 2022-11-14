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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu boğarak öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu bağımlısı oğlunu boğarak öldürdü
Kocaelı'nin İzmit İlçesi, Ayazma Mahallesi üzerindeki bir apartmanda, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve İstanbul Kartal Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olan Yunus Şen (23), tartıştığı babası S.Ş tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Bina sakinlerinin gelen gürültüler üzerine ihbarda bulunmasıyla, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri bilincini kaybeden Şen'i yaptıkları ilk müdahale sonrası Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Şen kurtarılamadı. Baba S.Ş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu bağımlısı oğlunu boğarak öldürdü
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