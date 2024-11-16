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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

Halit TURAN Halit TURAN
Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Almanya tarafından çıkartılan acil yakalama (Difüzyon) mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da olduğu belirlendi. Kriptolu cep telefonuyla iletişim uygulaması üzerinden zehir tacirleriyle iletişime geçip çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kâr elde ettiği tespit edilen Sobotta, Kuyu- 39 operasyonu ile Şişli'de yakalandı.

"TEK TEK YAKALIYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerinin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" mesajı paylaştı.
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Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
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