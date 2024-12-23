Uyuşturucu baronu ‘Kara Mamba’ iade edildi

Avrupa'da her yerde aranan 'Kara Mamba' lakaplı uyuşturucu baronu İsaac Bignan, geçen yıl Haziran'da, 2 adamıyla birlikte, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde aracında yakalandı. Ev hapsi" verilen Bignan, kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alındı. Özel bir ekiple İstanbul'a getirilen Bignan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçen yıl Hollanda hükümetinin iade talebini değerlendiren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Bignan'ın ülkesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılması nedeniyle iadesine karar verdi. Bignan, işlemlerin tamamlanmasıyla bir buçuk yıl aradan sonra Türk İnterpolü tarafından Hollanda'ya iade edildi. Uyuşturucu baronu Extra Beveiligde Inrichting (EBI) hapishanesine sevk edildi. Avrupa'daki 10 milyar dolarlık uyuşturucu trafiğini yürüten küresel baron için interpool, kırmızı bülten çıkarmıştı. Azılı baron Avrupa ülkelerinde adeta suç fırtınası estirmişti.