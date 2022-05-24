Uyuşturucu baronunun banyodan çatıya kaçış tüneli ortaya çıktı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Yaklaşık 5 ay süren saha ve analiz çalışmalarının ardından, geçen hafta cuma günü operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 69 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır esrar, skunk ve metamfetamin, sentetik ecza hapları, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi.

EVİN DÖRT BİR YANINA KAMERA TAKTIRMIŞ

Gözaltına alınanlar arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanan, telefonla bağlandığı televizyon programında iddiaları reddeden Ali Borazan'ın da olduğu belirtildi. Borazan'ın olası polis baskınına karşı evinin her bölümüne, eve çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış, uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları yerleştirdiği belirlendi.

Evde yapılan aramalarda özel frekansları dinleyebilen telsizler, tabanca mermileri ve yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Borazan polisteki sorgusunda, "Ben uyuşturucu kullanıyorum ama satmıyorum. Evimdeki güvenlik kameraları da çevredeki hırsızlara karşı aldığım önlem, polis baskınına karşı taktırmadım" dediği öğrenildi.





32 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 34'ü emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK KAÇIŞ YÖNTEMİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon sırasında uyuşturucu baronu Ali Borazan'ın (36) şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle kaçış tüneli yaptırdığını ortaya çıkardı. Borazan'ın polis operasyonu sırasında ve tehlike anında kaçabilmek için evinin banyosundan çatıya uzanan bir kaçış tüneli yaptırdığı anlaşıldı.

Operasyon sırasında kaçış tünelini bulan tecrübeli Narkotik polisleri bile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adeta fare gibi kaçış tünelinde yakalanan Borazan tutuklanarak cezaevine gönderildi.