Uyuşturucu davasında gerekçeli karar açıklandı: Pet şişedeki DNA mahkumiyet için yeterli değil!

Güzelbahçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Narlıdere ilçesi İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sırtlarındaki ormanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgedeki 5 noktada, 7 Eylül 2021'de dron destekli kontrol yapıldı; toplam 718 kök Hint keneviri tespit edildi. Ayrıca kurumaya bırakılmış 11 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.



PET ŞİŞEDEKİ DNA ÖRNEĞİ TUTUKLATTI



Jandarma Olay Yeri İnceme Timi, Hint kenevirlerinin ekili olduğu alanının yakınında bulduğu 1,5 litrelik pet su şişesini incelemeye aldı. Şişenin ağız kısmından alınan biyolojik swap numunelerinde elde edilen DNA profilinin; plastik doğrama işi ustası Duran Ö.'ye (32) ait olduğu belirlendi. Duran Ö., geçen yıl 10 Kasım'da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar toz esrar da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran Ö., tutuklandı.

Duran Ö., hakkında 'ticari amaçlı uyuşturucu yetiştirme' ve 'uyuşturucu satmak' suçundan İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duran Ö., 25 Nisan'daki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Davada karar duruşması, 26 Eylül'de görüldü. Tutuksuz sanık Duran Ö. "Bir pet şişe yüzünden cezaevinde yattım. Narlıdere piknik alanında 2021 yılının temmuz veya ağustos ayında eski kız arkadaşım ile bir kez piknik yaptık. Marketten aldığım pet şişe suyu içip, çöpünü de piknik alanında bir yere bırakmıştım. Piknik alanı manzaralı, meydan bir alandı. Hint kenevirlerinin bulunduğu yerde piknik yapmadık. Piknik sırasında; başka kadınlı erkekli piknik yapmaya gelen, yürüyüş yapan gruplar da vardı. Ele geçirilen Hint kenevirleriyle benim hiçbir alakam yoktur. Şişe üzerindeki başka bir parmak izi varsa; bunun da kime ait olduğunu bulmuyorum. Ormanlık alana gelen giden çoktur. Şişeyi başkaları da alıp, atmış olabilir. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek, beraatini istedi.



'PET ŞİŞE DIŞINDA HİÇBİR DELİL YOKTUR'



Sanık Duran Ö.'nün avukatı Tolga Turgut, müvekkilinin Hint kenevirlerini ektiğine ve suçu kabul ettiğine dair dosyada delil olmadığına dikkati çekerek, "Ektiğine dair bir tanık beyanı ve suçu işlediğine dair bir tespit de yok. Fiziki takip de söz konusu değil. Sadece ele geçen küçük bir pet su şişesinde DNA'sına rastlanmıştır. Bunun dışında hiçbir delil yoktur. Müvekkil bu DNA'nın neden, ne şekilde çıktığını anlatmıştır. Hayatın olağan akısına göre de müvekkil pikniğe çıkmıştır. Burada herkes tarafından yasak olmasına rağmen piknik yapılmaktadır. Şimdi bile gidilse piknik yapanları görmemiz mümkündür. Sadece DNA'nın bulunmasına dayanarak, mahkumiyet hükmü verilmesi hukuka aykırıdır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Duran Ö.'nün beraatine karar verdi.



'DNA'SININ BULUNMASININ MAHKUMİYET HÜKMÜ İÇİN YETERLİ DEĞİL'



Gerekçeli kararda, HTS kayıtlarından Duran Ö.'nün Hint kenevirlerinin ekili olduğu ormana, kolluk güçlerince tespitinden sonra da gittiğinin belirlendiğine dikkat çekilerek, bunun hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği anlatıldı. Hint kenevirlerini bizzat Duran Ö.'nün ektiğine dair somut kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı da vurgulandı. Küçük bir pet şişede sadece DNA'sının bulunmasının mahkumiyet hükmü için yeterli bulunmaması ve suçun sabit olmaması nedeniyle, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi göz önünde bulundurularak, Duran Ö.'nün beraatine karar verildiği ifade edildi.