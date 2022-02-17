Uyuşturucu dolu evden polis yeleği ve telsiz çıktı!

Bu kapsamda dün sokak satıcılarına uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelinin evinde ve aracında mahkeme kararıyla arama yapıldı. 62 yaşındaki O.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpekleri Rota ile Jiby'nin de destek verdiği operasyonda dağıtıma hazır halde 170 kilo genetiği değiştirilmiş ve etkisi güçlendirilmiş esrar' olarak bilinen 'Skank' ele geçirildi.