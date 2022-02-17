Uyuşturucu dolu evden polis yeleği ve telsiz çıktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına, uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesine ve terör örgütü bağlantılı uyuşturucu faaliyetler ile elde edilen gelirlerin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda dün sokak satıcılarına uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelinin evinde ve aracında mahkeme kararıyla arama yapıldı. 62 yaşındaki O.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpekleri Rota ile Jiby'nin de destek verdiği operasyonda dağıtıma hazır halde 170 kilo genetiği değiştirilmiş ve etkisi güçlendirilmiş esrar' olarak bilinen 'Skank' ele geçirildi.
EVDEN POLİS YELEĞİ ÇIKTI
Ayrıca evde yapılan aramalarda 1 adet özel frekansları algılayan telsiz, 1 adet tabanca, 2 adet terazi, 1 adet şarjör ve 1 adet polis yeleği ele geçirildi. Şüpheli O.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir polisinin kentteki torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.