Uyuşturucu etkili sahte ilaç şebekesine 250 milyonluk darbe

İstanbul Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde 3 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 250 milyon değerinde 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu madde etkili hap ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun koordinesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik 4 aylık takip gerçekleştirdi. Bir şebekenin yeşil reçete ile verilen uyuşturucu madde etkisi doğuran 'prefabalin' etken maddesini içeren ilaçlar ile uyarıcı etkiye sahip ilaçların üretimini yaptığı tespit edildi. Sahte ilaçların İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'ye dağıtarak piyasaya süren şebekenin üretim yaptığı Esenyurt ve Bahçelievler'de bulunan 3 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.Hassas burunlu narkotik köpekleri 'Atlas' ile 'Pati' nin de katıldığı operasyonlarda kaçak ilaç imalathanesinde çok sayıda uyuşturucu madde etkili yeşil reçeteye tabi ilaç, basım makineleri, uyuşturucu ilaç hammaddesi, ilaç ambalajları ile kutuları ele geçirildi. Operasyonda 250 milyon lira değerinde 12 milyon 800 bin hap piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.