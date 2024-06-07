Uyuşturucu ham maddeleriyle yakaladılar

Uyuşturucu ile mücadelede İstanbul'un fazla operasyon düzenleyen ilçesi olan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese daha operasyon düzenledi. S.G. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 397 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 90 gram Bonzai ham maddesi, 27 gram Kokain maddesi, iki bin miligram kimyasal sıvı, iki hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bir cep telefonu ve 27 bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.