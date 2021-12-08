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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:46 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:47

Uyuşturucu hapları böyle imal ettiler! Saniye başına bir hap...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu hapları böyle imal ettiler! Saniye başına bir hap...

İstanbul’da uyuşturucu hap imalathanesine operasyon düzenlendi. 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Beş çete üyesi makinelerle uyuşturucu hap basarken suçüstü yakalandı. Uyuşturucu hapların makinelerle imal edildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'nde 1'i uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 900 bin uyuşturucu hap, beş hassas terazi, 1'i kuru sıkı iki tabanca ele geçirildi. Makinelerle uyuşturucu hap basarken operasyonla suçüstü yakalanan O.D., H.D., E.E., S.K. ve F.M.Ö. isimli beş şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Uyuşturucu hapların makinelerle imal edildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

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Uyuşturucu hapları böyle imal ettiler! Saniye başına bir hap...
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