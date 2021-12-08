Uyuşturucu hapları böyle imal ettiler! Saniye başına bir hap...

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'nde 1'i uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 900 bin uyuşturucu hap, beş hassas terazi, 1'i kuru sıkı iki tabanca ele geçirildi. Makinelerle uyuşturucu hap basarken operasyonla suçüstü yakalanan O.D., H.D., E.E., S.K. ve F.M.Ö. isimli beş şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Uyuşturucu hapların makinelerle imal edildiği anlar polis kameralarına yansıdı.