Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu hapları satamadan yakaladılar! Tamamı satışa hazırlanmış…
Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:46 Son Güncelleme: 4.9.2022 14:48

Uyuşturucu hapları satamadan yakaladılar! Tamamı satışa hazırlanmış…

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından satışa hazır hale getirilmiş bin 265 uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu hapları satamadan yakaladılar! Tamamı satışa hazırlanmış…

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beş Telsiz Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satış yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 48,3 gram Marihuana maddesi, bin 265 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 720 lira nakit para, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı Ö.T. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu hapları satamadan yakaladılar! Tamamı satışa hazırlanmış…
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