Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar...
Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:51 Son Güncelleme: 31.1.2022 16:04

Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar...

İstanbul’da uyuşturucu hap satışı yapan 2 kişi; 474 uyuşturucu hapla yakalandı.

İstanbul Polisi; İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldız Tepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.Ş. (29) ile E.Ş.'den uyuşturucu madde satın alan H.İ.'yi (32) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüphelinin Bağcılar ve Güngören'de bulunan ikamet adreslerinde 470 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 675 lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar | Video

Şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!
Son dakika | CHP'de 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?
Ay kardeş
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA