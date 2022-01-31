İstanbul Polisi; İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldız Tepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.Ş. (29) ile E.Ş.'den uyuşturucu madde satın alan H.İ.'yi (32) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüphelinin Bağcılar ve Güngören'de bulunan ikamet adreslerinde 470 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 675 lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu hapları satamadan yakalandılar | Video

Şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.