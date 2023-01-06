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Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:43 Son Güncelleme: 6.1.2023 11:44

Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Evinde 241 uyuşturucu hap bulunan zehir taciri adliyeye sevk edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Çınar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. S.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 241 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 985 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. S.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar
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