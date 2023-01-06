Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Çınar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. S.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 241 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 985 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. S.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.