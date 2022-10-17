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Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:15

Uyuşturucu ile mücadelede rekor; son 1 haftada 7 bin 174 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7 bin 174 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu rakam, haftalık bazdaki en yüksek şüpheli sayısı oldu.

Uyuşturucu ile mücadelede rekor; son 1 haftada 7 bin 174 gözaltı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 10-16 Ekim tarihleri arasında 5 bin 752 olaya müdahale edildi. 7 bin 174 kişi gözaltına alınırken, bu rakam haftalık bazdaki en yüksek şüpheli sayısı oldu. Bu şüphelilerden 461'i tutuklandı. Söz konusu operasyonlarda ayrıca 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk maddesi ele geçirildi. 2022 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda 237 bin 947 kişi gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 21 bin 209'u tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen toplam 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım/onarım işlemi gerçekleştirildi.

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Uyuşturucu ile mücadelede rekor; son 1 haftada 7 bin 174 gözaltı
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