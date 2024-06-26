Uyuşturucu karteli İspanya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı katılımıyla yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisle işbirliği çerçevesinde 11 Haziran'da başlatılan İspanya'daki operasyonlara Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyeti'nden oluşan 400'den fazla polis katıldı. Uluslararası uyuşturucu karteli çökertilirken ülkemizce kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.Operasyonda, ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan baskınlarda, 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı. Öte yandan 47 ilde Kurban Bayramı öncesi başlayan, tatil boyunca sürdürülen narkotik operasyonlarında 304 kilo uyuşturucu, 96 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.