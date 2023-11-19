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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Uyuşturucu kartelinin 1 numarası kıskıvrak

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu baronu Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak, Üsküdar’da yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu kartelinin 1 numarası kıskıvrak
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar'da olduğu tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Petrak, düzenlenen Kartel-2 operasyonu ile gözaltına alındı.

İNTERPOL ARIYORDU
Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre 9 ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri olduğu öğrenildi.



9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası zehir taciri yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Uyuşturucu kartelinin 1 numarası kıskıvrak
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