Uyuşturucu kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, uyuşturucu kullandığı iddia edilen İ.Y., Bilal Kocakaplan ile arkadaşı Sedat Özbil'i, bir akaryakıt istasyonunun kafesine çağırdı. Kafede bir süre sohbet eden taraflardan İ.Y., Kocakaplan ve Özbil'den uyuşturucu istedi. Uyuşturucu olmadığını söyleyen Kocakaplan ise İ.Y'yi kendilerini polise şikayet etmekle suçladı. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, İ.Y., yanında bulunan arkadaşları A.S ve M.A.'nın yardımı ile Kocakaplan ve Özbil'e döner bıçağı ve silah ile saldırdı. Tabancayla çenesinin altından vurulan Bilal Kocakaplan (35) öldü, Sedat Özbil ise bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.