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Giriş Tarihi: 27.2.2024

Uyuşturucu kullanan kızını bıçakla öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Uyuşturucu kullanan kızını bıçakla öldürdü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kızı Dilan Ö. (19) ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Turhan Ö, kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Turhan Ö. ise polis tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.
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Uyuşturucu kullanan kızını bıçakla öldürdü
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