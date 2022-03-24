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Giriş Tarihi: 24.3.2022 12:38 Son Güncelleme: 24.3.2022 13:03

Uyuşturucu kuryeliğinde akıl almaz yöntem yaygınlaşıyor!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Uyuşturucu kuryeliğinde akıl almaz yöntem yaygınlaşıyor!

İstanbul’da bir vatandaşın makatında uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Eşkâli belirlenen şüpheli polisler tarafından gözaltına alınınca makatından 57 fişek haline getirilmiş 10,45 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu kuryelerinin denediği çeşitli yöntemler arasında en korkunç olanı günden güne zehir tacirlerinin tercihleri arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yakalanan uyuşturucu kuryesinin ardından bugün de İstanbul'da bir kişi aynı yöntemle uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı.

Bir vatandaşın makatında uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı polisi harekete geçirdi Olay Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Tarlabaşı bölgesinde görev yapan polis memurlarına yapılan bir ihbarda 1.80 boylarında yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki bir kişinin makat bölgesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren polisler yaptıkları araştırmada şüpheli şahsı tespit etti.

KAFASINI DUVARLARA VURARAK DİKKAT DAĞITMAYA ÇALIŞTI

Sokak arasında kaba üst araması yapılan şüphelinin pantolonundan 1.55 gram ağırlığında esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliye başkaca uyuşturucu madde olup olmadığını soran polislere Erdal M., madde olmadığını söyledi. Emniyet güçleri şüpheliyi karakola götürmek istediğinde kafasını duvarlara vurarak çevreden yardım istedi.

MAKATINDAN 57 FİŞEK KOKAİN ÇIKTI

Çevrede toplanan kalabalıktan faydalanarak elini pantolonuna sokan şüpheli makatından çıkardığı 5 ayrı beyaz küçük poşetlere bölünmüş ve 57 fişek halinde bulunan taş kokain maddesini aracın altına fırlattı. Polislerin dikkati sayesinde ortaya çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheli uyuşturucu maddeleri kullanmak için temin ettiğini madde satma amacının olmadığını ifade etti. İfadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin makatından çıkan ve 5 ayrı poşetlerler haline ayrılmış toplamda 57 fişek taş kokainin satışa sunulmak amacıyla bölündüğü tespit edildi. savcılık soruşturma sonunda Erdal Ç., hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan iddianame düzenlendi. 15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Uyuşturucu kuryeliğinde akıl almaz yöntem yaygınlaşıyor!
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