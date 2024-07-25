Uyuşturucu kuryesi 83 bin 888 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Adana'da uyuşturucu kuryeliği yaptığı ileri sürülen Ferhat A. (22), aracına koli koli uyuşturucu hap yüklerken polis tarafından fark edildi. Polisin araca doğru geldiğini şüpheli, kaçmaya başladı. Trafik kurallarını çiğneyerek insanların canlarını hiçe sayan zanlı, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Polis araç içinde 83 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunda uyuşturucu kuryesi olduğunu söyleyen Ferhat A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

15 KİLOMETRE KAÇTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde Ferhat A.'nın, 01 BBC 20 plakalı araca aceleyle koli yüklediğini fark etti. Durumdan şüphelenen polisin yanına geldiğini gören Ferhat A., araca binerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine söz konusu aracı kovalamaya başlayan polis, yaklaşık 15 kilometre boyunca takip ettiği aracı Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde yakaladı.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

Trafik kurallarını hiçe sayarak insanların hayatını tehlikeye atıp polisten kaçan Ferhat A., araçtan indirilen kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Araç içinde yapılan aramada 83 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ferhat A., Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Emniyetteki sorgusunda uyuşturucu kuryesi olduğunu söyleyen Ferhat A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.