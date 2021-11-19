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Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:27 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:32

Uyuşturucu madde bulunduran 19 şahıs yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uyuşturucu madde bulunduran 19 şahıs yakalandı

Uşak’ta bir haftada meydana gelen 11 farklı olayda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 19 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuştucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bir hafta içerisinde meydana gelen 11 farklı olaya müdahale ederken olaylarda 168 adet sentetik ecza, 11 gram metamfetamin, bir miktar Kokain ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca olaylarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslara adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.

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Uyuşturucu madde bulunduran 19 şahıs yakalandı
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