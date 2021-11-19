Uyuşturucu madde bulunduran 19 şahıs yakalandı

Uşak İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuştucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bir hafta içerisinde meydana gelen 11 farklı olaya müdahale ederken olaylarda 168 adet sentetik ecza, 11 gram metamfetamin, bir miktar Kokain ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca olaylarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslara adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.