Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 19-21/11/2021 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi. Üç gün aralıksız gerçekleştirilen takip neticesinde narkotimlerce cezaevi firarisi olan S.G. ve B.A. ölümcül etkiye sahip yaklaşık 200 gr uyuşturucu veya uyarıcı madde ile yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandılar. S.G ve B.A Beycuma Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiler.