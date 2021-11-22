Uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Operasyonlarda, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.