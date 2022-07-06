Uyuşturucu maddeler şarj aletinin içerisinden çıktı

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi Çırçır Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan iki kişiyi takibe aldı. Şüpheli bir araç Atatürk Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisindeki bir şarj aletinin normalden daha ağır ve kapak kısmı ile oynanmış olduğunu gören polisler, detaylı inceleme için sökülen şarj aletinin içerisinde alüminyum folyoya sarılı halde altı parça halinde Metamfetamin isimli uyuşturucu madde buldu. Araçta bulunan M.E., J.E. ve S.D. isimli üç kişi gözaltına alındı. Üç kişinin uyuşturucu maddeleri satın aldıkları U.D. ve T.A. da yakalandı. Üzerinde iki parça halinde toplam 105,7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bulundu. U.D. isimli uyuşturucu madde satıcısının adresinde 494 gram Bonzai, 10,7 gram Metamfetamin, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 99 mermi ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan M.E, J.E. ve S.D. serbest bırakıldı. U.D. ve T.A. isimli uyuşturucu madde satıcıları ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.