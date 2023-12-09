Uyuşturucu maddeleri taşırken suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde plakasız bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. R.B. ve A.Ç. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklette yapılan aramalarda 392 uyuşturucu hap, 185 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bağcılar Ataköy Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan İ.K.A. isimli kişi elinde bulunan siyah poşeti yere attı. Poşet içerisinde 49 uyuşturucu hap, İ.K.A.'nın ayakkabısının içerisinde dört gram uyuşturucu madde ve iki bin 210 lira nakit para bulundu. Üç uyuşturucu madde satıcısı da yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. İ.K.A. ve R.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.Ç. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.