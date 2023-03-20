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Giriş Tarihi: 20.3.2023 09:12

Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit etti ve adrese baskın yaptı.

Dokuz suç kaydı bulunan Y.K. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 43,6 gram Metamfetamin maddesi, 14,5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 1,4 gram Esrar maddesi, 22 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar
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