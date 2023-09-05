Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gültepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. "Dur" ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Y.H. isimli motosiklet sürücüsünün üst aramasında beş kilitli şeffaf poşet içerisinde toplam 26.3 gram Eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 555 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. Y.H.'nin ikamet adresine de baskın yapıldı. Adreste bir kilo 867 gram Eroin maddesi, 604 adet kilitli poşet, 14 bin 50 lira nakit para bulundu. Y.H. tutuklandı.