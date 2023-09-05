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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:39 Son Güncelleme: 5.9.2023 12:17

Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu satıcısı, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 1.8 kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gültepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. "Dur" ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Y.H. isimli motosiklet sürücüsünün üst aramasında beş kilitli şeffaf poşet içerisinde toplam 26.3 gram Eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 555 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. Y.H.'nin ikamet adresine de baskın yapıldı. Adreste bir kilo 867 gram Eroin maddesi, 604 adet kilitli poşet, 14 bin 50 lira nakit para bulundu. Y.H. tutuklandı.

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Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar
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