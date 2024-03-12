Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Sancaktepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Ü.K. (40) ve A.B. (40) adlı iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 130 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi ve üç cep telefonu ele geçirildi.

Bağcılar'da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video

A.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Ü.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.