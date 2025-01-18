Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar!

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Adresten çıkan bir kişinin bindiği araç fiziki olarak takibe alındı ve araç Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde durduruldu. Araçta bulunan D.S. (39) adlı kişinin üzerinde 96,8 gram Kokain maddesi bulundu. O.H. (32) ve D.S. isimli iki kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 507,25 gram Kokain maddesi, 777 gram Metamfetamin maddesi, 142 gram Eroin maddesi, 100 gram tozlaştırılmış uyuşturucu hap, 7,6 litre narkotik ham maddesi ve beş hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.