Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan T.F. isimli uyuşturucu madde satıcısını gözaltına aldı. T.F.'nin ikamet adresine düzenlenen operasyonda S.T. isimli bir şüpheli daha yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 14 uyuşturucu hap ve 2,09 gram Marihuana ele geçirildi.

Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese daha baskın yapıldı. İ.K., O.Y. ve M.H. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste bir kilo 27 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

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