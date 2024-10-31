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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:04 Son Güncelleme: 31.10.2024 10:30

Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

İstanbul’da uyuşturucu madde satıcıları, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Bir kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan T.F. isimli uyuşturucu madde satıcısını gözaltına aldı. T.F.'nin ikamet adresine düzenlenen operasyonda S.T. isimli bir şüpheli daha yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 14 uyuşturucu hap ve 2,09 gram Marihuana ele geçirildi.

Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese daha baskın yapıldı. İ.K., O.Y. ve M.H. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste bir kilo 27 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

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Uyuşturucu maddelerle yakaladılar
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