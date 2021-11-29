Uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün bir kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edilen Zanlılardan Y.S., Ö.M., Ö.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ö. ve A.S. ise serbest bırakıldı.

Narkotik ekipleri Van'dan Batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarının ardından Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis ekiplerince şüphelenilen inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü Tır.ı durduruldu. Ekipler, 'Lozen' isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada inşaat malzemesi arasında poşetlenmiş 217 kilogram eroin ele geçirdi.



Uyuşturucu maddeye el koyan polis, Ö.M, Y.S, Ö.S, A.Ö. ve A.S.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan sağlık raporunun ardından geniş güvenlik önemleriyle Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi adliyeye sevk edilen Zanlılardan Y.S., Ö.M., Ö.S tutuklanarak ceza evine konulurken A.Ö. ve A.S. ise serbest bırakıldı