Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:02

Uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı!

Uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa’da dün 217 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün bir kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edilen Zanlılardan Y.S., Ö.M., Ö.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ö. ve A.S. ise serbest bırakıldı.

Narkotik ekipleri Van'dan Batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarının ardından Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis ekiplerince şüphelenilen inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü Tır.ı durduruldu. Ekipler, 'Lozen' isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada inşaat malzemesi arasında poşetlenmiş 217 kilogram eroin ele geçirdi.


Uyuşturucu maddeye el koyan polis, Ö.M, Y.S, Ö.S, A.Ö. ve A.S.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan sağlık raporunun ardından geniş güvenlik önemleriyle Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi adliyeye sevk edilen Zanlılardan Y.S., Ö.M., Ö.S tutuklanarak ceza evine konulurken A.Ö. ve A.S. ise serbest bırakıldı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu! Anne çocuğunu korumak isterken öldü
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı'nın acı günü...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA