Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Kocaeli'nde emniyet ve jandarma birimleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, 07 Mart ile 13 Mart 2022 tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 41 ayrı operasyon ve çalışmada 67 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca bu kişilerden 53'nün alınan ifadeleri sonrası, 4'nün sevk edildikleri adli mercilere adli kontrol kararı ile serbest kaldığı, 10 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

JANDARMA'DAN 9 OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise 1 kilo 517 gram Esrar, 17 gram Bonzai, 118 gram Metamfetamin, 1 Ecstasy, 1 sentetik hap, 4 gram eroin ve 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 TL para ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 ayrı operasyon ve çalışmada gözaltına alınan 12 kişiden, 10'u ifadelerinin alınması sonrası, 2 kişi ise sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Jandarmanın yapmış olduğu operasyonlarda ise 242 gram Esrar, 5 sentetik hap, 2 uyuşturucu hap, 102 gram metemfetamin ele geçirildiği öğrenildi.