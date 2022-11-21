Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, M.L.(18), D.L. (20) ile E.G.'nin (36) birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 59,79 gram esrar, 17,26 gram metamfetamin, 69,54 gram bonzai, ruhsatsız 2 tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.L. tutuklanırken, diğerleri ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.