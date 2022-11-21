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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:06 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:09

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken alınırken, evde yapılan aramada 59,79 gram esrar, 17,26 gram metamfetamin ve 69,54 gram bonzai ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, M.L.(18), D.L. (20) ile E.G.'nin (36) birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 59,79 gram esrar, 17,26 gram metamfetamin, 69,54 gram bonzai, ruhsatsız 2 tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.L. tutuklanırken, diğerleri ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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