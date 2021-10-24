Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Samandağ ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlıkları kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Samandağ'un Gözene Mahallesi'nde ikamet ede Ö.D. ile Dörtyol'un Yeşilköy mahallesinde bulunan S.İ. isimli şahsın ellerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma iki ilçede söz konusu adreslere yaptığı operasyonlarda, 544 gram kubar esrar, 132 adet captagon hap, 67 kök kenevir bitkisi, 142 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.İ. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.