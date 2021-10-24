Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:36 Son Güncelleme: 24.10.2021 16:47

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Hatay’da iki ayrı adrese yapılan operasyonda toplam 544 gram kubar esrar, 132 adet captagon hap, 67 kök kenevir bitkisi, 142 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Samandağ ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlıkları kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Samandağ'un Gözene Mahallesi'nde ikamet ede Ö.D. ile Dörtyol'un Yeşilköy mahallesinde bulunan S.İ. isimli şahsın ellerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma iki ilçede söz konusu adreslere yaptığı operasyonlarda, 544 gram kubar esrar, 132 adet captagon hap, 67 kök kenevir bitkisi, 142 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.İ. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA