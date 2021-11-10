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Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:41 Son Güncelleme: 10.11.2021 14:49

Uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Gaziantep’te polisin bir uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi çok sayıda silah, mermi ve uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Gaziantep'te polisin suç örgütüne yönelik 20 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 kılıç da ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari faaliyetlerin ardından, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Örgüte Üye Olmak, Uyuşturucu Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından faaliyet yürüttükleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik olarak 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda aralarında örgüt lideri ve 2 yöneticisinin de bulunduğu toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 şarjör, 50 fişek, tabanca parçaları, kelepçe ve 6 kılıç ile farklı gramajlarda eroin, metamfetamin, bonzai, kokain, esrar ve captagon hap ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.

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Uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
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