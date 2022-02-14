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Giriş Tarihi: 14.2.2022 23:13 Son Güncelleme: 14.2.2022 23:14

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Körfez İlçesinde düzenlenen operasyonda,  uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiası ile 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, Körfez İlçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 419 gram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen S.Y., Y.D. ve S.K. ise Körfez Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden S.K adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.Y ve Y.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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