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Giriş Tarihi: 13.9.2022 10:09 Son Güncelleme: 13.9.2022 10:14

Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 28 tutuklama

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 28 kişi tutuklandı.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Nevşehir’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 28 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, toplam 153 şüphelisi bulunan dosya kapsamında 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 85 kişiden 52'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan 33 kişiden 28'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 28 tutuklama
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