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Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:29 Son Güncelleme: 18.11.2021 13:35

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube ekiplerince Ortahisar ilçesindeki tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, eroin ve kubar esrar ile 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirildi. Operasyonda H.Z. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

Ayrıca Asayiş Şube ekiplerine bağlı Motosikletli Polis timlerince yapılan uygulamalarda Y.C. adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 67.28 gram kubar ele geçirildi. İki ayrı operasyonda savcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alınan H.Z, M.A. ve Y.C. adlı şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltı
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