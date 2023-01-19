Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ile Çukurova ilçelerinde 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 76 uyuşturucu hap, 45,79 gram bonzai, 2,17 gram esrar ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan M.C.S. (16), Y.A. (19), A.K. (23), O.Ş. (20), B.M. (19) ve B.Ş. (28) emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.S., Y.A., A.K. ve B.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.