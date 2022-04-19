Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

İhbar üzerine E.K isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyon sonucu yapılan aramada, 50 adet ectasy uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan "Kova" diye tabir edilen aparat ve yine uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan "Pipe" aparatı ele geçirildi.

Ekipler yapmış oldukları soruşturma kapsamında ikamette bulunan B.Ş, B.Y ve B.P isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan E.K isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.