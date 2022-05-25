Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:17 Son Güncelleme: 25.5.2022 11:41

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Silifke Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlediği adreslere operasyon düzenleyerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar satışa hazır halde metamfetamin maddesi, ile bonzai maddesi, 6 adet kullanımı suiistimale açık yeşil reçeteye tabii tıbbi ilaç ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 910 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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