Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Silifke Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlediği adreslere operasyon düzenleyerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar satışa hazır halde metamfetamin maddesi, ile bonzai maddesi, 6 adet kullanımı suiistimale açık yeşil reçeteye tabii tıbbi ilaç ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 910 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.